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Альметьевский «Нефтяник» вышел в четвертьфинал Высшей хоккейной лиги

1 марта 2018, 09:16

Команда из Татарстана в гостях победила китайский клуб «Ценг Тоу».

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Альметьевский «Нефтяник» вышел в четвертьфинал Высшей хоккейной лиги, сообщил сайт Альметьевского муниципального района.

Добился этого «Нефтяник» благодаря победе над китайской командой «Ценг Тоу» (Цзилинь). Сыгранный альметьевцами в гостях матч выдался трудным: альметьевец Александр Чиглинцев открыл счет, но затем «Нефтяник» оказался догоняющим — китайцы отыгрались в первом периоде, а во втором — вышли вперед. Данил Воеводин сравнял счет, но в заключительном периоде «Ценг Тоу» вновь поразил ворота «Нефтяника».

Чтобы спасти ситуацию, тренеры «Нефтяника» сняли вратаря, и за 35 секунд до сирены Андрей Демидов забросил третью шайбу. Победитель определился во втором овертайме — на восемьдесят пятой минуте матча Данил Воеводин оформил дубль и, соответственно, вывел «Нефтяник» в четвертьфинал.

«Нефтяник» стал первой командой ВХЛ, в минимальные сроки оформившей путевку в следующую стадию плей-офф. Теперь он ожидает, когда определится его соперник. Первые игры за выход в полуфинал пройдут в Альметьевске 12 и 13 марта.

 


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