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Экономика и финансы

СМИ: Сделка китайской компании по покупке акций «Роснефти» может сорваться

1 марта 2018, 09:22

Статус сделки с «Роснефтью» не определен из-за того, что глава CEFC Е Цзяньмин попал под следствие.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Сделка китайской компании CEFC China Energy по покупке акций «Роснефти» на 9,1 млрд долларов может сорваться, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Caixin.

Статус сделки с «Роснефтью» не определен из-за того, что глава китайской компании Е Цзяньмин попал под следствие.

CEFC China Energy не может найти банк для предоставления кредита, чтобы оплатить часть суммы по договору, утверждают источники издания. Компания намеревалась заплатить за сделку четыре млрд долларов из собственных средств, а остальные деньги взять в кредит у банков, в том числе у China Development Bank. Но теперь финансовые организации опасаются участвовать в сделке из-за расследования в отношении главы компании.

Помощник Е Цзяньмина Сунь Юньфэн рассказал изданию, что CEFC ведет переговоры с российским ВТБ о двухлетнем промежуточном кредите.


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