(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В ЧП с самолетом в Казани могла быть вина пилотов, сообщили в СУ СК РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в аэропорту Казани произошло ЧП с чартерным самолетом С750, следовавшим из Барселоны в Казань. В момент посадки у воздушного судна сильно повредилось одно шасси, и самолет выкатился за пределы посадочной полосы. В результате инцидента никто не пострадал. До полной ликвидации последствий аварии аэропорт Казани был закрыт. Рейсы, следовавшие в столицу Татарстана, отправлялись на аэродромы ближайших городов.

Следственный комитет России проверяют несколько версий аварии, среди которых техническая неисправность самолета, ошибка пилота и ненадлежащая подготовка воздушного судна к полету