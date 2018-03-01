Грудинин ушел с теледебатов, назвав их базаром

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Представляющий Коммунистическую партию России кандидат в Президенты РФ Павел Грудинин покинул теледебаты на «Первом канале», отказавшись участвовать в шоу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, дебаты превратились в базар, из них сделали шоу, которое портит отношение к президентским выборам.

Положение дел, при котором оппоненты выкрикивают с места, неприемлемо, отметил Грудинин. Каждому кандидату дается шесть минут, чтобы высказать свою позицию, а вместо этого собравшиеся стоят по часу, добавил он.

«Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию», – заявил Грудинин и ушел.

Ранее на канале «Россия 1» произошла ссора между кандидатами в Президенты России Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским. Первая плеснула в лицо политику водой, а тот в свою очередь обрушился на нее с оскорблениями.