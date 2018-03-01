(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Участились случаи мошенничества от имени управления Роспотребнадзора по РТ, сообщается на официальном сайте этого ведомства.

Например, недавно неизвестные лица обратились к нескольким бизнесменам, представившись юристами Управления Роспотребнадзора по РТ, и потребовали перечислить по 2 000 рублей на приобретение комплекта нормативно-правовых актов. Неизвестные объяснили свое требование тем, что в начале марта организация якобы будет проводить плановую проверку.

Бизнесмены заявили, что звонила от имени Управления Роспотребнадзора по РТ и требовала перевода средств женщина, представившаяся Вероникой Абдуллиной.

Управление Роспотребнадзора по РТ предупреждает бизнесменов Татарстана, что эти звонки не имеют никакого отношения к ведомству. План проверок на 2018 год составлен и размещен на сайте организации — там с ним может ознакомиться каждый желающий.

Кроме того, сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ не имеют права требовать деньги за оплату своих услуг. Если такие требования выдвигаются — речь идет о мошенничестве.