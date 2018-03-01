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Экономика и финансы

На новом заводе каркасов кабин «КАМАЗа» готовятся к монтажу оборудования

1 марта 2018, 09:04

Грузовики поколения К5 запустят в серийное производство в 2019 году.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). На заводе каркасов кабин для автомобилей КАМАЗ поколения К5 идет подготовка к монтажу технологического оборудования, сообщает пресс-служба автогиганта.

Пуско-наладочные работы сварочного и окрасочного производства намечены на июнь, а пробная серия каркасов кабин должна быть выпущена уже в октябре. Серийное производство КАМАЗов поколения К5 с новыми кабинами запланировано на 2019 год. 

Обустройство промплощадки началось осенью 2017 года — сразу после сдачи корпуса. Всего в Набережные Челны должны прибыть 150 фур со сварочным оборудованием и 400 — с окрасочным оборудованием.

Работа сейчас идет во всех помещениях нового завода, отмечается в сообщении. В логистическом терминале смонтированы стеллажи для размещения комплектующих. 

В цехе сварки рабочие закончили монтировать металлоконструкции для дальнейшей «привязки» конвейерных линий и 95 роботов, которые будут трудиться на двух уровнях.


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