Стало известно об инциденте с задержанием российской пловчихи Ефимовой в США

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Трехкратного призера Олимпийских игр, пятикратную чемпионку мира по плаванию и трехкратную чемпионку Европы Юлию Ефимову задержала полиция Лос-Анджелеса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Речь идет об инциденте, который произошел 30 декабря 2017 года. По данным полиции, Ефимову задержали в 00.38. Она совершила «легкий проступок». В 6.32 спортсменка была выпущена под залог в 5 тысяч долларов.

Ранее СМИ писали, что Ефимова попала в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Информацию опровергла ее представитель Ольга Елисеева.