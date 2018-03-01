Все новости Татарстан Россия

Спорт, Происшествия

Стало известно об инциденте с задержанием российской пловчихи Ефимовой в США

1 марта 2018, 08:22

Стало известно об инциденте с задержанием российской пловчихи Ефимовой в США По данным полиции, Ефимову задержали за «легкий проступок».
Красных и компания: Татарстанцы завоевали шесть медалей домашнего чемпионата России по плаванию
Ефимова снялась с чемпионата России по плаванию в Казани
Юлия Ефимова выиграла чемпионат России на 200 м брассом с лучшим результатом сезона
Юлия Ефимова: «Зачем развязывать холодную войну в спорте?»
Юлия Ефимова одержала победу на 50-метровке брассом на соревнованиях в Санта-Кларе

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Трехкратного призера Олимпийских игр, пятикратную чемпионку мира по плаванию и трехкратную чемпионку Европы Юлию Ефимову задержала полиция Лос-Анджелеса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Речь идет об инциденте, который произошел 30 декабря 2017 года. По данным полиции, Ефимову задержали в 00.38. Она совершила «легкий проступок». В 6.32 спортсменка была выпущена под залог в 5 тысяч долларов.

Ранее СМИ писали, что Ефимова попала в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Информацию опровергла ее представитель Ольга Елисеева.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter