Интернет-СМИ Иннополиса «Хайтек» закрылось из-за ухода главного редактора

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Интернет-СМИ о технологиях «Хайтек», выпускающееся Фондом развития города Иннополиса, закрывается на месяц из-за ухода главного редактора Александра Писарева. Об этом сообщает портал Inc со ссылкой на директора департамента городских и маркетинговых проектов фонда Артема Фатхуллина.

Причина закрытия СМИ — разногласия учредителя и главного редактора проекта.

«Мы не планируем радикально менять „Хайтек“. Фокус издания на рынке технологий сохранится. Издание будет развиваться. Вместе с Александром решение покинуть проект приняла и часть команды, именно поэтому в течение марта „Хайтек“ снизит интенсивность новостного вещания. Сейчас мы формируем новую команду, которая продолжит развитие успешного проекта», — цитирует портал Фатхуллина.

По собственным данным компании, число подписчиков издания составляет около 250 тысяч человек, охват — 2 млн человек в месяц.

