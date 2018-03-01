В 2017 году Роскомнадзор оштрафовал татарстанские СМИ на 353 тыс. рублей

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2017 году Управление Роскомнадзора по РТ оштрафовало татарстанские СМИ на 353 тыс. рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в ведомстве.

По результатам надзорной деятельности в сфере СМИ и телерадиовещания за 2017 год Управление Роскомнадзора по РТ выявило 371 нарушение требований законодательства. Управление направило 190 писем-требований об устранении нарушений, составило 135 протоколов об административном правонарушении, по которым наложено 48 штрафов на сумму 353 тысячи рублей, вынесло 40 предупреждений.

Ведомство выдало два предписания об устранении нарушений лицензионных условий.

Среди наиболее часто встречающихся нарушений: указание неверных или неполных выходных данных СМИ, нарушение сроков отправки либо ненаправление обязательных экземпляров выпусков СМИ их получателям. У телеканалов и радиоканалов еще и несоблюдение концепции вещания, заявленной в лицензии, отметили в ведомстве.

«Для устранения выявленных нарушений управлением всегда устанавливается разумный срок. Редакции успевают привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства», — отметили в Управлении Роскомнадзора по РТ.