Роскомнадзор по РТ направил для внесения в Реестр запрещенных ресурсов более 10 тыс. адресов

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). С 2016 года Роскомнадзор по РТ направил для внесения в Реестр запрещенных ресурсов более 10 тысяч 997 сетевых адресов. Всего в российском реестре запрещенных сайтов по состоянию на 6 февраля 2018 года содержится 1 млн 994 ресурса с противоправным контентом, рассказали ИА «Татар-информ» в Роскомнадзоре по РТ.

«Вопрос о действенности блокировок необходимо задать органам, осуществляющим надзор в каждой конкретной сфере. Мы можем лишь отметить, что количество обращений в Роскомнадзор о блокировании тех или иных ресурсов в сети Интернет наращивается, а значит и граждане Российской Федерации, и надзорные органы видят положительный эффект блокировок», — отметили в ведомстве.