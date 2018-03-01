В 2017 году Роскомнадзор оштрафовал операторов связи на 891 тысячу рублей

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2017 году Управление Роскомнадзора по РТ оштрафовало операторов связи на 891 тысячу рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в ведомстве.

«Сомнения операторов связи в корректности систем контроля и мониторинга исходят из желания защитить свой бизнес от затрат на выстраивание процессов по блокированию доступа к запрещенным ресурсам. Кроме того, нежелание оплачивать штрафы за неисполнение данного требования также заставляет операторов связи оспаривать корректность систем контроля и мониторинга», — уточнили в управлении.

«Отметим, что тем, кто вложил достаточно сил и средств в технические средства и программные продукты по блокировке доступа, удалось выстроить работу должным образом. Так, с октября 2017 года выявлено нарушений и привлечено к ответственности всего три оператора связи, при этом нарушения носят не системный характер», — подытожили в Управлении Роскомнадзора по РТ.