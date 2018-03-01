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За год Роскомнадзор по никого не наказывал за незаконное использование фото в Интернете

1 марта 2018, 09:45

В рамках своих полномочий Управление Роскомнадзора по РТ принимает меры в отношении администраторов интернет-ресурсов и дает разъяснения заявителям.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). В прошлом году Управление Роскомнадзора по РТ никого не наказывало за незаконное использование фото в Интернете, сообщили ИА «Татар-информ» в ведомстве.

При этом в адрес управления периодически поступают обращения на незаконное использование фотоизображений в сети Интернет. В рамках своих полномочий Роскомнадзор принимает меры в отношении администраторов интернет-ресурсов и дает разъяснения заявителям о том, что незаконное использование изображения регулируется ст. 152.1 ГК РФ и разрешается в судебном порядке. 

«В большинстве случаев администраторы интернет-ресурсов устраняют выявленные нарушения в добровольном порядке в ходе рассмотрения обращения. За прошедший период меры в отношении организаций, являющихся администраторами интернет ресурсов, Управлением не принимались», — отмечается в ответе ведомства на запрос агентства.


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