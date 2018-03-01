В прошлом году Роскомнадзор по РТ выявил 50 нарушений в сфере персональных данных

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). В прошлом году Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ выявило 50 нарушений в сфере персональных данных, сообщили ИА «Татар-информ» в ведомстве.

Управление выдало 13 предписаний (из них 9 — юридическим лицам и 4 — муниципальным органам). Все нарушения операторами персональных данных были устранены в установленные в предписаниях сроки.

Судебные органы вынесли 4 постановления о признании виновным и назначении административного наказания: в виде штрафа — двум юридическим лицам и в виде предупреждения — двум муниципальным органам).

В этом году Роскомнадзор по РТ не намерен проводить плановые проверки в отношении индивидуальных предпринимателей, отметили в ведомстве.

«Внеплановые проверки Управлением могут проводиться только при наличии Требования прокурора о проведении внеплановой проверки», — говорится в сообщении.

Министерство информатизации и связи РТ совместно с Роскомнадзором по РТ в 2017 году разработали сокращенный перечень и типовые формы документов с учетом требований к защите персональных данных в информационных системах персональных данных, установленных законом № 152-ФЗ. Перечень документов размещен на официальном сайте министерства

Перечень документов также направлен Секретарю Совета по предпринимательству при Президенте РТ и Уполномоченному при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.