Рустам Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за поздравления

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Instagram выразил благодарность жителям Татарстана за поздравления.

Сегодня лидер республики отмечает 61-й день рождения. Слова пожеланий ему высказали через соцсети.

«Я очень благодарен. Желаю вам всем успехов, счастья, здоровья. Барыгызга да унышлар, исэнлек, саулык барыгызга да булсын. Рэхмэт сезгэ», – обратился Минниханов к татарстанцам.

Свой день рождения Президент РТ проведет в Москве, где примет участие в послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.