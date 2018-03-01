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Рустам Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за поздравления

1 марта 2018, 08:07 , Фото: https://www.instagram.com/rusminnikhanov/

Рустам Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за поздравления Свой день рождения Президент РТ проведет в Москве.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Instagram выразил благодарность жителям Татарстана за поздравления.

Сегодня лидер республики отмечает 61-й день рождения. Слова пожеланий ему высказали через соцсети.

«Я очень благодарен. Желаю вам всем успехов, счастья, здоровья. Барыгызга да унышлар, исэнлек, саулык барыгызга да булсын. Рэхмэт сезгэ», – обратился Минниханов к татарстанцам.

Свой день рождения Президент РТ проведет в Москве, где примет участие в послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

 

 

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)


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