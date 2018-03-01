Жители Татарстана спели в честь дня рождения Рустама Минниханова

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Композицией на разных языках поздравили жители Татарстана Президента РТ Рустама Минниханова. Ролик размещен в соцсетях.

«Бэхетле булып кайгы курмэ, сагышларга уралма. Туган конен якты булсын, карангыда югалма», – звучит в песне в татарской ее части (Будьте счастливы, не зная горя и печали. Пусть день рождения будет светлым и не даст заблудиться в темноте – пер. Т-и).

В русском отрывке озвучены пожелания успехов, радости и веселия, исполнения желаний и долгих лет жизни. И завершается ролик на английском языке.

Рустам Минниханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР. Является Президентом Республики Татарстан с 25 марта 2010 года.