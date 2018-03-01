Звезда сериала «Богатые тоже плачут» умер на 82-м году жизни

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). На 82-м году жизни в Мехико скончался мексиканский актер театра и кино, а также мастер дубляжа Рохелио Герра. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Национальную ассоциацию исполнителей Мексики.

Причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Рохелио Герра стал известен по главной роли в сериале «Богатые тоже плачут», где он сыграл Луиса Альберто Сальватьерру. Кроме того, популярность ему принесла работа в сериалах «Плохие родственники» и «Что жизнь забрала у меня».

Актер продолжал сниматься до 2013 года. Всего он сыграл в 101 фильме. После завершения карьеры в кино он посвятил свою жизнь театру, занимался ваянием скульптурных композиций, а также вел курсы актерского мастерства для детей и для взрослых.