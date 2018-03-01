ExxonMobil назвала причину выхода из проектов с «Роснефтью»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Причиной отказа американской нефтяной компании ExxonMobil от участия в совместных с российской «Роснефтью» проектах стали санкции США и Евросоюза. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В прошлом году из-за ограничительных мер ExxonMobil была оштрафована на 2 млн долларов. После налогообложения убыток компании может составить 200 млн долларов.

В Министерстве финансов США ExxonMobil обвинили в незаконном контракте с «Роснефтью», который противоречит санкционной политике, так как в это время (в 2014 году) глава российской корпорации Игорь Сечин уже вошел в санкционный список.

В контракте речь шла о продолжении проекта «Дальневосточный СПГ», а также об освоении консорциумом «Сахалин-1» северной оконечности месторождения Чайво на шельфе. В 2017 году было одобрено подписание мирового соглашения между компаниями. При этом Россия должна была выплатить ExxonMobil более 600 млн долларов аванса за переплату налога на прибыль для «Сахалина-1».