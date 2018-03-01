«Газпром» не согласился с решением арбитража Стокгольма по делу «Нафтогаза»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Российская транснациональная энергетическая корпорация «Газпром» не согласилась с решением арбитражного суда Стокгольма по делу национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным «Газпрома», ранее стокгольмский суд встал на сторону «Нафтогаза», который не исполнил свои обязательства по отбору газа, сославшись на критическое состояние экономики страны. В то же время аналогичные доводы российской компании, которая уменьшила транзит через Украину из-за снижения закупок европейскими клиентами, судом приняты не были.

В «Газпроме» намерены отстаивать права в рамках действующего законодательства.

Ранее Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить 4,63 млрд долларов по контракту с «Нафтогазом» за недостаточные объемы транзита.