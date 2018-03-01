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В Казани сократили сроки демонтажа незаконно размещенных торговых объектов

1 марта 2018, 06:41

Процедура демонтажа сократилась до 15 дней.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани сократили сроки демонтажа незаконно размещенных нестационарных торговых объектов с 30 до 15 дней. Такое решение приняли депутаты на 24-й сессии Казгордумы III созыва.

Председатель Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслан Фазылянов отметил, что в настоящее время процедура демонтажа состоит из трех этапов и занимает не менее 30 дней.

Теперь процедура добровольного и принудительного демонтажа будет упрощена. По словам докладчика, все три этапа будут указаны в одном распоряжении. Срок на добровольный демонтаж составит пять дней, одновременно уполномоченному органу дается поручение о принудительном демонтаже, если собственник не сделал этого самостоятельно. «Это позволит сократить сроки процедуры», – подчеркнул Фазылянов.

По итогам прошлого года в Казани демонтировано 242 объекта, в том числе 91 павильон перемещен на специализированную базу хранения, констатировал докладчик.
 


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