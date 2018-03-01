В Казани прошли съемки нового стендап-шоу Руслана Белого «Комик в городе»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани прошли съемки нового проекта телеканала ТНТ «Комик в городе» с ведущим Русланом Белым.

Руслан Белый – креативный продюсер шоу Stand Up на ТНТ, наставник и член жюри «Открытого микрофона». В марте к уже знакомым проектам с его участием добавится еще один. Стендап-комик отправится в большой тур по России, изучит каждый отдельно взятый город и высмеет его со сцены перед местными жителями.

«Шутить про Казань было более-менее легко. Вы чуть ли не третий город России, о вас известно много интересных фактов, город достаточно широко представлен в социальной, спортивной и политической сфере. Самая большая сложность в том, чтобы факты про города были известны всем, так как передачу будет смотреть вся страна. Если шутить про районы, о которых знают только в Казани, то это будет неинтересно в Брянске, Воронеже или Краснодаре. У вас были Универсиада и чемпионат мира по плаванию, и Кремль у вас есть, и Иван Грозный вас брал... То есть в этом плане Казань достаточно удобна, потому что есть широкая палитра тем для шуток», – рассказал комик.

По мнению Руслана, Казань отличается от других городов менталитетом жителей. «Может быть, в силу какой-то восточной составляющей на некоторые темы здесь нужно шутить очень осторожно. Не сказал бы, что вы консервативные, но как будто немного сдержанные», – отметил Белый.

Но во время стендап-концерта Руслан не обошел стороной ни одну сферу жизни Казани, из числа знакомых остальным жителям страны, даже религию.

«Про папу и маму можно же шутить, почему про религию нельзя? Что, у имамов и попов нет чувства юмора? Они что, не улыбаются и ходят обтянутыми колючей проволокой? Более того, я уверен, что у них есть мощный пласт внутреннего юмора. Я не понимаю, когда народ обижается, и думаю, что это из-за скудоумия», – уверен артист.

На съемки передачи, которые прошли в ночном клубе «Арена», собралось около 800 человек. Вход был бесплатным, но с некоторыми условиями: нужно было заранее зарегистрироваться и строго соответствовать дресс-коду, необходимому для съемочного процесса.

Перед началом съемок на разогрев вышли казанские стендап-комики. Появление Руслана на сцене зрители встретили громкими овациями. Белый шутил о взятии Казани Иваном Грозным, Президенте республики и о местных традициях, призывая «правильных» татар не обижаться на его шутки.

«У вас есть озеро Кабан, и, по легенде, на дне озера лежат ханские сокровища, но вы их не находите, потому что вам нельзя нырять в свинину. Кто обидится на эту шутку? Водолазы?» – пошутил Руслан Белый

Комик не обошел вниманием и местную архитектуру, сказав, что Центр семьи «Чаша» похож на чайхану, а стоимость здания театра кукол сравнима с бюджетом такого города, как Воронеж.

Руслан рассказал зрителям о своем визите в Уфу, где задел тему противостояния башкир и татар.

«Там я придумал шутку, что Уфа лучший город на Земле и сделана из вашей старой мебели. Хотя нет, наоборот. В общем, это универсальная шутка: ее можно шутить и в ту, и в другую сторону», – заметил комик со сцены.

В Башкирии есть завод авиационных двигателей, и Руслан съязвил, что башкирам даже не доверили построить целый самолет. «Если бы они сделали целый самолет, они бы сразу сбросили листовки на Казань с фразой "Чак-чак наш"», – посмеялся он.

Про национальный татарский десерт Белый шутил особенно много, как и про и спорт. «Вы даже из "КАМАЗа" сделали вид спорта. Во всей стране "КАМАЗ" – это машина, а у вас это вид спорта. Он постоянно выигрывает в ралли "Дакар", причем соревнования проходили раз 30, а "КАМАЗ" там выигрывал раз 40», – отметил он.

Весь процесс съемок занял около двух часов, а в эфире передача будет длиться 24 минуты. О чем еще шутил Руслан Белый, казанцы смогут увидеть в шоу «Комик в городе», которое стартует на канале ТНТ 4 марта в 22.00.