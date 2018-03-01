Все новости Татарстан Россия

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут об акции «Подари Коран незрячему и сделай его счастливым»

1 марта 2018, 09:35

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Слухи о деятельности ГИБДД в преддверии и во время Универсиады развеют в ИА «Татар-информ»
Тимати: «Мне приятна казанская публика»
В ИА «Татар-информ» - пресс-конференция, посвященная фестивалю им.С.Губайдулиной
Жозе Моуриньо: «Матч с «Рубином» будет очень сложным»
Курбан Бердыев: «Надеюсь, достойно представим Россию в Лиге чемпионов»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Сегодня, 1 марта, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная благотворительной акции благотворительного фонда «Ярдэм» «Подари Коран незрячему и сделай его счастливым».

В мероприятии примут участие автор уникальных методик обучения и реабилитации глухих, слепоглухих, незрячих и слабовидящих Малика ханум Гельметдинова, исполнительный директор попечительского совета фонда «Ярдэм» Лирия Кусайманова, преподаватель лечебно-учебного реабилитационного центра фонда «Ярдэм» Идрис Хаертдинов и коран-хафиз Имран Шигубаев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter