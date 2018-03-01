В ИА «Татар-информ» расскажут об акции «Подари Коран незрячему и сделай его счастливым»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Сегодня, 1 марта, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная благотворительной акции благотворительного фонда «Ярдэм» «Подари Коран незрячему и сделай его счастливым».
В мероприятии примут участие автор уникальных методик обучения и реабилитации глухих, слепоглухих, незрячих и слабовидящих Малика ханум Гельметдинова, исполнительный директор попечительского совета фонда «Ярдэм» Лирия Кусайманова, преподаватель лечебно-учебного реабилитационного центра фонда «Ярдэм» Идрис Хаертдинов и коран-хафиз Имран Шигубаев.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.