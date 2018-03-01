Открытые уроки показали педагоги десяти районов Елабуги

(Елабуга, 1 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Около 200 педагогов из 10 муниципальных районов Татарстана приняли участие в зональном этапе республиканского конкурса «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей» в Елабуге. Это психологи, классные руководители, педагоги допобразования.

Традиционный конкурс ежегодно проходит в разных городах республики.

Мастерство педагоги демонстрировали на 4 площадках города. Например, в школе № 9 выбирали лучших классных руководителей в номинации «Воспитать человека». Здесь конкурсанты представили открытые уроки и «визитку».

В гимназии №1 профессионализм показывали педагоги дополнительного образования, а в школах № 2 и № 8 – педагоги-организаторы и педагоги-психологи.

Результаты зонального этапа республиканского конкурса Министерство образования и науки РТ объявит в марте.

