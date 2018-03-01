В Елабуге создали клуб любителей искусства

(Елабуга, 1 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском музее-заповеднике начал работу новый клуб, который объединяет любителей искусства, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Членами клуба стали представители творческой интеллигенции и ценители прекрасного, а его работа началась с экскурсии по выставкам «Легенды Мишара Фельдери», «Советская графика» и «Скульптура советских мастеров».

Первое заседание членов клуба прошло в Зале современного этноискусства, где они познакомились с искусством рисования на воде эбру.

Пока клуб объединяет около 30 ценителей искусства.

