В Елабуге организовали Клуб хороших родителей

(Елабуга, 1 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). «Клуб хороших родителей» откроется в Елабуге. Это новый проект Елабужского институтп КФУ, направленный на поддержку пап и мам. Об этом сообщает пресс-служба института.

Первое занятие для родителей пройдет уже в эту субботу, 3 марта, где эксперты расскажут елабужанам о причинах и профилактике подростковой жестокости.

В этот же день родители смогут бесплатно пройти тестирование на аппаратурно-программном комплексе для системной психологической диагностики и коррекции, получить индивидуальную консультацию психолога, сообщают в вузе.

Занятия в Клубе будут проходить еженедельно по субботам в здании факультета психологии и педагогики Елабужского института КФУ.

