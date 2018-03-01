В рамках проекта «Крепкая семья» в Елабуге пройдет встреча с Татьяной Ларионовой

(Елабуга, 1 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 2 марта заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова с рабочим визитом посетит Елабугу. В рамках партийного проекта «Крепкая семья» в детской поликлинике пройдет встреча с депутатом.

Здесь Татьяна Ларионова проведет прием семей с детьми с целью информирования о реализации демографических инициатив Президента РФ Владимира Путина. В этот же день депутат встретится с трудовыми коллективами работников культуры, а также гимназии № 4.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства».

Также проект предусматривает поддержку молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив Президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране, для этого оказывается содействие устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.

