(Набережные Челны, 1 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах выявят лучшего ведущего на татарском языке в конкурсе «Нафис суз остасы» («Мастер художественного слова»). Финал конкурса состоится 20 марта в молодежном центре «Нур».
Конкурс проводится с целью популяризации татарского языка и выявления талантливой молодежи, их творческого потенциала и повышения профессионального уровня культурно-досуговой деятельности у молодежи.
Конкурс проводит клуб национальной культуры «Мизгель» по трем номинациям: ведущий официальных мероприятий; ведущий развлекательных шоу-программ, в том числе массовых и спортивных мероприятий; ведущий обрядовых, фольклорных, развлекательно-игровых программ.
Заявку необходимо отправить до 16 марта на электронную почту: mizgel1919@mail.ru.