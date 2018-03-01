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Культура

В Набережных Челнах выявят лучшего ведущего на татарском языке

1 марта 2018, 00:37

К участию в конкурсе приглашаются студенты организаций профессионального и высшего образования Набережных Челнов.
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(Набережные Челны, 1 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах выявят лучшего ведущего на татарском языке в конкурсе «Нафис суз остасы» («Мастер художественного слова»). Финал конкурса состоится 20 марта в молодежном центре «Нур».

Конкурс проводится с целью популяризации татарского языка и выявления талантливой молодежи, их творческого потенциала и повышения профессионального уровня культурно-досуговой деятельности у молодежи.

Конкурс проводит клуб национальной культуры «Мизгель» по трем номинациям: ведущий официальных мероприятий; ведущий развлекательных шоу-программ, в том числе массовых и спортивных мероприятий; ведущий обрядовых, фольклорных, развлекательно-игровых программ.

Заявку необходимо отправить до 16 марта на электронную почту: mizgel1919@mail.ru.
 


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