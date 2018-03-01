Челнинские студенты прочтут авторские произведения на конкурсе «Ак каурый»

(Набережные Челны, 1 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинские студенты прочтут авторские произведения на татарском языке на конкурсе «Ак каурый» («Белое перо»).

Городской конкурс авторских произведений «Белое перо» («Ак каурый») пройдет 27 марта в 15.00 в молодежном центре «Нур». Конкурс проводится уже несколько лет на татарском языке по следующим номинациям: поэзия; стихотворения в прозе; авторская песня.

Как сообщают организаторы исполняемое произведение должно быть авторским и выучено наизусть. Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку до 23 марта на электронную почту: mizgel11919@mail.ru.

Конкурс проводится с целью популяризации татарского языка и выявления талантливой молодежи, а также активизации действий татарской молодежи города для сохранения национальной идентичности, культуры и традиций татарского народа.

