Дуэт «Кыю кызлар», Азат Абитов и Иркен Мустафин выступят в Актанышском районе

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). 2 марта в Актанышском районе выступят Государственный ансамбль песни и танца «Агидель», дуэт «Кыю кызлар», Азат Абитов и Иркен Мустафин.

Иркен Мустафин родился в Пензенской области, закончил Казанскую консерваторию под руководством народной артистки РФ и РТ Венеры Ганиевой. Мустафин – лауреат различных конкурсов и стипендиат Президента РТ (2012 год), является солистом Губернаторской симфонической капеллы (Пензенской областной филармонии).

Азат Абитов стал настоящей звездой Вагаповского фестиваля. Страсть к музыке передалась вокалисту по генам: Азат Абитов родился в семье преподавателя музыкальной школы и работника культурного центра. Абитов очень популярен среди молодежи. 13 марта у него состоится концерт в Уфе.

Рузиля Самигуллина — солистка дуэта «Кыю кызлар» — наполнена энергией и силой жизни. Девушка признается, что мелодия души звучит в каждой ее ноте и песне для поклонников творчества и самых близких и родных. Вторая солистка дуэта – Линара Галимова-Батталова – считает, что главное в эстраде – это молодость и красота, но и талант занимает не последнее место. У девушек очень много поклонников, и однажды им пришлось расписываться на брюках фанатов.

Государственный ансамбль песни и танца «Агидель» – это профессиональный коллектив, получивший высокий статус в 2012 году. Ансамбль сохраняет и транслирует уникальные вокальные, хореографические традиции татарского народа. Репертуар коллектива востребован на лучших концертных площадках России и за рубежом.