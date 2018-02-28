Дмитрий Медведев посоветовал фигуристке Евгении Медведевой научиться водить машину

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев пожелал фигуристке Евгении Медведевой получить водительские права. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Сегодня призеры ОИ-2018 получили в подарок автомобили BMW. Евгения Медведева как серебряный призер Олимпиады получила модель X5.
Но сама спортсменка не умеет водить машину.
«Нужно учиться. Машина приличная. Так что вы будете получать большое удовольствие. Желаю вам сдать на права и самой рулить», — цитирует агентство Медведева.