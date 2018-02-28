В Казани в этом году отремонтируют 430 дворов за 1 млрд рублей

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году в Казани будет отремонтировано и благоустроено 430 дворов на площади 457 тыс. кв. м. На эти цели планируется выделить 1 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на 24-й сессии Казгордумы III созыва мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Градоначальник напомнил, что Казань, начиная с 2011 года, приступила к масштабному ремонту дворовых территорий.

«В прошлом году на эти цели были выделены беспрецедентные средства в размере 1 млрд рублей. Отремонтированы 340 дворов и 46 внутриквартальных проездов. Всего с начала реализации программы отремонтировано асфальтовое покрытие почти 60 процентов требующих ремонта дворовых территорий. Все это непосредственно коснулось 340 тыс. казанцев», – констатировал мэр.

В 296 дворах появились новые детские игровые комплексы, турники, брусья, зоны отдыха для пожилых горожан, цветники и зеленые насаждения, отметил Ильсур Метшин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проделана большая работа по ремонту дворовых территорий. По его мнению, важно, чтобы в этих работах принимали участие ТСЖ и ЖСК.

«Ваша инициатива по регулированию дворовых территорий очень важна. Мы можем что угодно делать, но если не будет законодательной базы, все это мы можем быстро потерять. Считаю, что это правильная инициатива, и мы ее будем поддерживать, – сказал лидер республики. – 1255 дворов требуют ремонта. Если даже по 400 дворов будем делать, то необходимо еще минимум три года, чтобы привести в порядок. Думаю, что мы эту программу будем продолжать».

Президент РТ также призвал обратить внимание на качество оказания жилищно-коммунальных услуг. «Очень много жалоб. 5274 обращения с ростом в 27 процентов. Во многих случаях эти обращения обоснованы», – заметил он.