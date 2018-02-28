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Спорт

Путин наградил победителей и призеров Олимпиады

28 февраля 2018, 22:30

Россияне на Играх доказали, что у них можно отобрать что угодно, но только не характер, отметил Президент России.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин вручил государственные награды отличившимся на Олимпиаде в Пхенчхане российским спортсменам. Об этом сообщает ТАСС.

Медали и ордена из рук Президента на церемонии в Кремле получили 46 спортсменов.

Ордена Дружбы были удостоены фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, завоевавшие, соответственно, «золото» и «серебро», а также члены хоккейной сборной и серебряные призеры Олимпиады по лыжным гонкам — Александр Большунов и Денис Спицов. 

Другим спортсменам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Глава государства поздравил спортсменов. «Вы достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональное испытание, проявили свои лучшие качества — и спортивные, и человеческие, и показали бойцовский характер», — сказал Путин. 

Россияне на Играх доказали, что у них можно отобрать что угодно, но только не характер, отметил Президент.

«Другие спортсмены выступали и сказали, что у нас много чего забрали (перед ОИ — прим. Т-и). Действительно, забрать можно все, что угодно, любую атрибутику, но характер забрать невозможно. И вы это доказали своими выступлениями, своим отношением к делу, к стране», — сказал спортсменам лидер страны.


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