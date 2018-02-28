Максим Пантелеймоненко: «У нас сегодня все получилось»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Доигровщик казанского «Зенита» Максим Пантелеймоненко прокомментировал победу над французской «Тулузой» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Мы сыграли в свою игру. Тренер дал сегодня всем поиграть, только Алексей Вербов не выходил из-за пищевого отравления. „Тулуза“ же приехала неполным составом, но у нас были свои задачи на эту игру. В чемпионате России остался один матч, и впереди плей-офф. В нашей команде с нашим тренером невозможно дать слабину, редко бывает, чтобы наш наставник сидел во время матча, как сегодня. Значит, у нас сегодня все получилось», — признался Пантелеймоненко.

Говоря о возможном проведении в Казани «Финала четырех» Лиги чемпионов, Максим нашел в такой возможности и плюсы, и минусы.

«Этим больше занимается наш административный корпус, игроки ждут. В Казани — отлично, порадуем болельщиков дома. Многие будут этому рады. Если же будет плей-офф, и „Финал четырех“ пройдет в другом месте, значит, так тому и быть. С моей стороны лучше побольше поиграть в матчах на вылет, но для сборников, сезон у них тяжелый, лучше будет сразу попасть в „Финал четырех“. Тут есть как положительные моменты, так и отрицательные. Потеря игрового ритма иногда является большим минусом, лучше больше сыграть», — сказал Пантелеймоненко.