Рустам Минниханов озвучил проблемы в системе образования Казани

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 24-й сессии Казгордумы III созыва Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил ряд проблем, которые существуют в системе образования Казани.

В целом многое делается для развития системы образования, подчеркнул лидер республики. «Много и успехов и изменений. Но и у вас есть изъяны. Что мне не понравилось: Казань по математике на 23-м месте по среднему баллу ЕГЭ в Татарстане. Казань не может быть по математике на 23-м месте, не должна быть», – заявил он.

Он также отметил результаты ЕГЭ по русскому языку. Здесь Казань на 16-м месте по республике.

Только 29 казанских школ вошли в первую сотню рейтинга школ Татарстана, а в 2016 году их было 36, посетовал Минниханов. По его словам, школы № 13 и № 99 занимают 466-е и 467-е место соответственно в общереспубликанском рейтинге. «Сделайте выводы. Я хочу, чтобы в Казани все было на высшем уровне», – подчеркнул Президент РТ.

«Наши 100-балльники по ЕГЭ уезжают. Мы не имеем право их удерживать, но с ними надо работать. Этим Министерство образования и вузы должны системно заниматься», – заключил татарстанский лидер.