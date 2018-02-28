Более 20 команд из Челнов соревновались в волейболе в рамках 8-й студспартакиады

(Набережные Челны, 28 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). 21 студенческая команда Набережных Челнов приняла участие в соревнованиях по волейболу в рамках 9-й студенческой Спартакиады. Соревнования завершились сегодня в Камском государственном автомеханическом техникуме им. Л.Б. Васильева.

Судейский корпус соревнований состоял из тренеров-преподавателей специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва № 11. Организаторами мероприятия выступил Городской студенческий совет при поддержке управлений образования и по делам молодежи, физической культуры и спорта, а также молодежного центра «Нур».

Соревнования прошли в три дня для девушек и юношей среди вузов, ссузов города.

По итогам игр среди юношей образовательных организаций профессионального образования 3-е место занял Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука, 2-е место заняла команда Камского государственного автомеханического техникума им. Л.Б. Васильева, 1-е место — у команды Набережночелнинского политехнического колледжа.

Среди девушек образовательных организаций профессионального образования 3-е место завоевала команда Педагогрческого колледжа, 2-е место — у Медицинского колледжа, 1-е место — у колледжа Поволжской государственной академии физической культуры спорта и туризма.

Среди девушек образовательных организаций высшего образования Набережных Челнов 2–е место получила команда Набережночелнинского государственного педагогического университета, 1-е место — у Набережночелнинского института Казанского федерального университета.

Среди юношей образовательных организаций высшего образования Набережных Челнов 3-е место заняла команда Набережночелнинского филиала КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, 2-е место — у Набережночелнинского института КФУ, 1-е место — у Набережночелнинского государственного педагогического университета.

Следующим мероприятием в рамках 9-й студенческой Спартакиады станут соревнования по плаванию, они пройдут в конце марта.

