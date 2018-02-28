Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» готовится к ОИ-2022

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Актриса Катя Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», сообщила, что готовится к следующим Зимним Олимпийским играм, которые состоятся через четыре года.



16-летняя девушка в свободное от учебы время занимается фигурным катанием. Катя опубликовала на своей странице в Instagram видео с тренировки. «Тренируюсь, следующая "Олимпиада" моя!» – пообещала поклонникам Старшова, которая с трех лет занимается фигурным катанием.



Фанаты пришли в восторг от увиденного и сочли, что актриса сможет составить конкуренцию Алине Загитовой и Евгении Медведевой: «Молодец только вперед! На следующей олимпиаде ждем вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой», «Прям как в фильме "Лед"», «Класс! Молодец, так держать, люблю тебя», – пишут поклонники.

Кроме «Папиных дочек», артистка снялась в фильмах «Русалка» и «Черная молния». Но ни актерством, ни фигурным катанием Катя не собирается заниматься в будущем.

Старшова в прошлом году окончила девятый класс и планирует поступать в медицинский вуз.