Президент РТ пообещал поддержать инициативы власти Казани по решению проблемы обманутых дольщиков

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 24-й сессии Казгордумы III созыва Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал поддержать инициативы руководства Казани по решению проблемы обманутых дольщиков.

На начало 2017 года в Казани было 22 проблемных объекта. За прошедший год было введено в эксплуатацию 1360 квартир в шести жилых домах, рассказал на заседании мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Он заверил, что работа в этом направлении продолжится.

Градоначальник также добавил, что совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ готовится соответствующее предложение для обращения на федеральный уровень. По его мнению, нужно на законодательном уровне разделить дольщиков на нуждающихся, вложивших в будущее жилье все свои средства, зачастую кредитные, и тех, кто вкладывал деньги в последующее получение прибыли.

Мэр отметил, что в четырех саморегулируемых организациях имеется 2,2 млрд рублей, которые внесли и застройщики проблемных домов. Но по законодательству практически невозможно их использовать на достройку.

«Проблема дольщиков сама по себе не решится. Мы и в Москву обратимся, будем депутатов подключать в Госдуме. Даже если по 1300 квартир будем вводить, нам необходимо четыре года, чтобы решить эту проблему. Четыре года! А люди ждут. На самом деле, там есть люди, которые вносили деньги, как в бизнес, а есть и оставшиеся с кредитами, долгами. Эту работу нужно совместно проводить. Республика будет поддерживать все ваши обращения – где землю выделить по указу, где применять административные механизмы», – подчеркнул Минниханов.