Стефан Сапинар: «Моя команда сегодня сделала все, на что способна»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер французской «Тулузы» Стефан Сапинар прокомментировал поражение от казанского «Зенита» (0:3) в Лиге чемпионов, посетовав на отсутствие в его команде ряда ключевых игроков.

«Трудная игра для нас. Мы не могли представить до игры, как все будет. Думаю, моя команда сегодня сделала все, на что способна. Понятно, что мы играли с очень сильной командой. У нас двое травмированных, оба выбыли до конца сезона, два канадских игрока не смогли получить российские визы, и я не могу объяснить, почему. Всем игрокам визы дали, кроме этих двоих. Это решение стало для нас неприятной неожиданностью. Поэтому в Казань мы привезли только 10 игроков», — объяснил Сапинар.