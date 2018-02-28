Владимир Алекно: «От таких матчей нет никакой пользы»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно после уверенной победы в Лиге чемпионов над французской «Тулузой» (3:0) был абсолютно спокоен.

«Нескромно говорить, но уверенно заявляю, сегодняшний матч не уровень для „Зенита“. Поблагодарил ребят за то, что мог сидя провести такую игру. От таких матчей нет никакой пользы. Хорошо, что мы победили. В последнем матче чемпионата России с питерским „Зенитом“ вижу обычную рабочую встречу с хорошим соперником, у которого есть хорошие игроки, с которыми можем встретиться в будущем. Будем готовиться как обычно, как положено», — отметил Алекно.