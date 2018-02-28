«Зенит» завершил групповой этап Лиги чемпионов без потерь

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В шести матчах группового турнира Лиги чемпионов казанский «Зенит» одержал шесть побед, завершив домашней победой в трех партиях над французской «Тулузой» предварительный этап.

В Европе казанцы не проигрывают с позапрошлого сезона. Правда, 6 декабря соперники встречались во Франции. Тогда «Зенит» столкнулся с отчаянным сопротивлением «Тулузы», взявшей первый сет (31:29), но в итоге казанцы одержали волевую победу – 3:1. Никита Алексеев набрал в тот вечер 26 очков.

После этого казанцы выиграли все матчи и досрочно стали победителями группы, а вот «Тулуза» четыре матча подряд проиграла. И в чемпионате Франции команда занимает последнее 12-е место, выиграв лишь четыре из 19 встреч.

Непросто было казанцам настроиться на ничего для них не значащий матч. Но тренерский штаб «Зенита» сделал соответствующие выводы, выставив смешанный стартовый состав. Вместе с привычными лидерами Мэттью Андерсоном, Вильфредо Леоном и Максимом Михайловым, которые всегда добывают для команды львиную долю очков, игру у хозяев начали Лоран Алекно, Алексей Самойленко, Алексей Кононов и либеро Алексей Кротков.

Счет в матче мощным ударом открыл Леон. Но на блоке французы смотрелись ничуть не хуже, набрав, таким образом, свои первые два очка, 4:2. Еще и на подаче казанцы ошиблись пару раз, позволив сопернику приблизиться поближе, 10:7. Но в атаке признанные бомбардиры «Зенита» работали исправно, 13:8 после попадания Михайлова. Ну, а дальше пошло по накатанной – 17:10, 20:12. Никакие замены гостям не помогли, наставник же хозяев Владимир Алекно сменил своего сына Лорана на Алексеева. Шикарный эйс сделал Леон, 22:13. Появился и капитан «Зенита» Александр Бутько, давший передохнуть Михайлову, а Максим Пантелеймоненко сменил Леона. Точку в партии поставил Алексеев, но его удар был засчитан лишь после видеопросмотра. Дважды в первом сете наставник «Зенита» требовал видеопросмотра в спорных эпизодах, и оба раза очко было засчитано хозяевам.

Продолжая ротацию, в начале второй партии тренерский штаб «Зенита» бросил в бой Артема Вольвича и вернул на площадку Алекно-младшего. Его отец наблюдал за игрой с олимпийским спокойствием, сидя на скамейке. Волноваться причин не было. Казанцы хладнокровно громили оппонентов, 10:3. Вступил в игру Игорь Юдин, счет уже стал 18:5. Очень красиво хозяева дважды подряд добыли очки на блоке, превзойдя французов и в этом компоненте. Партия шла к закономерному концу, 20:8. Из заявленных на матч казанцев не играли лишь либеро Алексей Вербов (как оказалось, опытнейший Вербов и вовсе на игру не раздевался) и Александр Гуцалюк. Точку в партии поставил Кононов.

Гуцалюк вышел на площадку в третьей партии и сразу отметился фирменным эйсом-планером. «Зенит» явно не собирался надолго задерживать публику, 6:1 после двух кряду красивых атак Алексеева. Французы постоянно делали невынужденные ошибки: то касание сетки, то неправильная расстановка. 9:2 на блоке. Последним успехом «Тулузы» в этот вечер был рывок 4 – 0, изменивший счет на 14:10. Только никакого прока от этого локального успеха не было, кроме вспыхнувшего самолюбия тулузцев. Продлили игру на пару минут, и только. К тому времени давно бросили разминаться запасные и «Зенита», и «Тулузы». Добивать гостей вышел Гуцалюк – 20:16 от его руки, повтор – 22:17. Наконец, Леон поставил точку в партии и матче.

Календарь плей-офф Лиги чемпионов станет известен позже. Казань претендует на проведение у себя «Финала четырех», и, судя по некоторым намекам, шансы на это велики. Решение будет принято на жеребьевке плей-офф 2 марта. Команда-хозяйка «Финала четырех» автоматически туда попадает. А в чемпионате российской Суперлиги 3 марта в последнем туре «Зенит» просто обязан взять реванш за поражение у дебютанта лиги – одноименного питерского клуба, сумевшего осенью нанести первое поражение в чемпионате клубному чемпиону мира.

«Зенит» (Казань, Россия) – «Тулуза» (Тулуза, Франция) – 3:0 (25:15, 25:10, 25:17).

Самые результативные: «Зенит» – Леон (10), «Тулуза» – Темпони (9).