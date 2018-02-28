Фарид Мухаметшин примет участие в оглашении послания Президента РФ Федеральному Собранию

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин с двухдневной рабочей поездкой находится в Москве, где запланирован ряд мероприятий и встреч. 1 марта глава парламента республики вместе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым примут участие в оглашении Послания Президента России Федеральному Собранию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Сегодня Фарид Мухаметшин встретился с руководством Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» и обсудил вопросы финансовой поддержки регионального отделения, а также возможность подготовки партийных кадров со всех регионов России на базе Татарстана. Затем он принял участие в заседании Совета Федерации.

С заместителем Председателя Госдумы Петром Толстым глава парламента обсудил вопросы подготовки республиканского форума сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия», который пройдет 3 марта в Казани. В этом году в рамках форума планируется работа дискуссионных площадок по различным тематикам – культура, сельская миграция, безопасность детей в Интернете, самозанятость населения. Петр Толстой намерен принять участие в этом мероприятии.