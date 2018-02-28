Выставка татарстанского художника Ирика Мусина открылась в Берлине

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В Российском центре науки и культуры Берлина 27 февраля открылась выставка «Прикосновение» татарстанского художника, члена Союзов художников России и Татарстана, участника творческого объединения «Альянс современного искусства» Ирика Мусина. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

На торжественной церемонии открытия от имени республики гостей и организаторов выставки с этим событием поздравила секретарь татарстанского парламента Лилия Маврина.

«Мы гордимся нашим талантливейшим земляком Ириком Мусиным, – сказала она. – Именно в Татарстане он получил профессиональное образование, состоялся как художник. Каждая его картина проникнута любовью к родному краю, к природе, к людям, здесь живущим».

«Благодаря тому, что его работы разошлись по миру, люди имеют уникальную возможность познакомиться с татарстанской культурой, нашими национальными традициями и в целом с тюркским миром, – добавила Маврина. – Перед нами живые картины, в которых присутствует и воздух, и свет, и звуки, и запахи, представлены удивительные характеры людей, но главное – свет татарского народа и таланта художника».

Она также поблагодарила организаторов выставки – Русский дом науки и культуры в Берлине и лично его директора Павла Извольского. «Это бесценно, что в центре Берлина есть место, где каждый россиянин может почувствовать себя как дома, а гости – прикоснуться к великой культуре многонациональной России, – отметила секретарь парламента РТ. – Мы благодарны и за то, что Русский дом поддерживает все инициативы нашей республики и татарской диаспоры, проживающей в Германии».

Кроме того, Маврина вручила Русскому дому науки и культуры в Берлине благодарственное письмо председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

Ирик Мусин – победитель международных конкурсов современного искусства в Москве, Санкт-Петербурге, Бухаресте и Берлине. Его работы присутствуют в частных коллекциях России, Англии, Франции, Китая, Турции, Греции, США, Германии. Российской Академией художеств в 2014 году награжден Премией имени Николая Фешина. Постоянный участник региональных, республиканских, международных и зарубежных выставок.