Президенту РТ показалась низкой доля МСБ в валовом территориальном продукте Казани

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте составляет 38 процентов, но этого недостаточно. Об этом заявил сегодня на 24-й сессии Казгордумы III созыва Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Потенциал заметно больше. Но для этого нужно изменить отношение к малому бизнесу. Мы должны создать систему, прежде всего – воспитывать будущих предпринимателей, разрабатывать образовательные программы, проводить консультации, формировать представителей малого и среднего бизнеса. Это системная работа. И эта тема, Ильсур Раисович, должна быть в приоритете», – обратился лидер республики к мэру Казани Ильсуру Метшину.

Рустам Минниханов также привел итоги мониторинга инвестиционного климата. «33 процента опрошенных предпринимателей в Казани сталкивались с административными барьерами, в Набережных Челнах – 37 процентов. 60 процентов считают, что власти не предпринимают достаточных мер поддержки. Более 20 процентов жалуются на слабую деловую инфраструктуру, 59 процентов заявили, что подверглись проверкам за последний год. И, самое главное, 21 процент сталкивался с предвзятым отношением со стороны должностных лиц», – рассказал он.

«Вот эта тема должна, Ильсур Раисович, находиться под вашим контролем. Казань должна быть образцом не только для республики, но и в целом. Сегодня у нас много начинаний по поддержке малого и среднего бизнеса, и они транслируются на другие регионы», – резюмировал Президент РТ.

Валовой территориальный продукт Казани в прошедшем году достиг почти 690 млрд рублей.