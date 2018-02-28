Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению дела замначальника УФССП

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Александр Елисеев). Вахитовский районный суд Казани сегодня приступил к рассмотрению уголовного дела заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Сергея Плющего. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, по версии следствия, он причинил ущерб Пенсионному фонду России в полмиллиона рублей.

С июня 2012 года по май 2016 Плющий занимал пост начальника Советского районного отдела судебных приставов. По материалам дела, он дал указание своим подчиненным прекратить производство по взысканию пеней за страховые взносы – всего 49 исполнительных листов, на суммы от 100 рублей до 40 тысяч.

Сделал он это, чтобы повысить показатели отдела и при этом получить денежную премию за хорошую работу, а в дальнейшем и повышение.

«Плющий своими действиями подорвал авторитет государственной власти. Это выразилось в утрате доверия к органам исполнительной власти российской федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов. Также преступные действия Плющего повлекли существенное нарушение прав и законных интересов государства в лице Пенсионного фонда России, что повлекло тяжкие последствия в виде дезорганизации его деятельности», – зачитал гособвинитель.

Плющий вину не признал. Суд объявил о том, что из следственного комитета поступило два заявления от свидетельниц – они утверждают, что со стороны УФССП на них оказывается давление.

«Я считаю, что это полный бред – ни на кого я давления не оказываю. Одна из свидетельниц не является моей подчиненной, а другая – уволена в связи с утратой доверия и это не связано с этим уголовным делом», – заявил суду сам Сергей Плющий.

Защитники поддержали своего клиента и отметили, что таким способом одна из написавших заявление пытается вернуть себе работу, обращаясь в различные инстанции. Суд приобщил присланные документы к материалам дела.

Помимо оглашении обвинительного заключения сегодня суд определил порядок следствия.

«Мы считаем, что такие действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов Управления. Деньги так и не поступили. Производства не отменены. Эти деньги были существенной суммой для организации, причинен ущерб государству», – отметил на допросе представитель Управления ПФР в Советском районе Казани.

Однако на многие вопросы как суда, так и защиты представитель потерпевшей стороны ответить не смог, в связи с чем его допрос будет продолжен на следующем заседании.