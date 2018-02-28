Рустам Минниханов: Парки и скверы должны быть самодостаточными и приносить доход

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Парки и скверы в Казани должны быть самодостаточными, при этом их работа должна приносить доход, окупающий содержание. Об этом заявил сегодня на 24-й сессии Казгордумы III созыва Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Там жизнь должна кипеть. Даже если цирк на один день выступит. Какие-то программы можно делать. У нас много культурных организаций, спортивных школ», – сказал лидер республики.

Он призвал Дирекцию парков и скверов Казани заняться функциональным наполнением пространств.

Выступая с докладом, мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин напомнил, что в Казани имеется 140 парков и скверов общей площадью 367 га. В городе обновлены 39 мест массового отдыха жителей и созданы 15 новых. С 2013 года благоустроены 60 парков и скверов. В текущем году будут благоустроены еще восемь парков.

Во время заседания также был затронут вопрос сохранения зеленых зон. По словам депутата Марата Бикмуллина, новые жилые постройки порой появляются в зеленых зонах, идет вырубка деревьев. Он посетовал на то, что в будущем может не остаться мест отдыха для горожан.

«Зеленые зоны нужно, конечно, расширять. Причем надо не только сажать деревья, но и сохранять то, что есть. В последние годы у нас реализуется большая программа общественных пространств, она тоже связана с зелеными зонами», – отметил Президент РТ.

Ильсур Метшин добавил, что зеленые зоны будут определены новым генеральным планом. «Будут проходить общественные слушания по генплану, жители будут принимать в них участие. Как раз генпланом табу на зеленые зоны будет наложено, – подчеркнул он. – Генплан четко резервирует особо охраняемые природные территории. Мы эти территории отдельно сохраним для будущих поколений. В этом году мы должны генплан принять и утвердить».