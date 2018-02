Минобороны РФ заявил о втором по счету срыве гуманитарной паузы в Гуте

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Гуманитарная пауза в удерживаемом повстанцами пригороде столицы Сирии Дамаска – Восточной Гуте сорвана во второй раз. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин, передает РБК.

«По поступившим несколько часов назад данным, на северо-восточной окраине Думы (город в Восточной Гуте – прим. Т-и) с утра собрались более 300 жителей, которые не смогли выйти к гуманитарному коридору из-за обстрелов боевиков группировки "Джейш аль-Ислам"», – приводит слова генерала издание.

Вторая гуманитарная пауза началась сегодня в 9 часов по местному времени и должна была продолжаться до 14 часов. С того времени, по словам Золотухина, боевики дважды проводили обстрелы. При этом никто не пострадал.

Ранее политический лидер «Джейш аль-Ислам» Мохаммад Аллуш поддержал введение гуманитарных пауз, но категорически выступил против выхода жителей Гуты на территорию, контролируемую сирийскими правительственными войсками.

Резолюция Совета Безопасности ООН по Сирии предполагает прекращение огня по всей стране сроком на 30 дней. Однако из него исключены террористические группировки, действующие в том числе и в Восточной Гуте. Именно этим власти Сирии обосновывают продолжение боев в пригороде Дамаска.

К наступлению на удерживаемый повстанцами анклав привлечены значительные силы. Несмотря на поддержку артиллерии и авиации, правительственные силы несут значительные потери в ходе боев.

#Syria #Damascud #EastGhouta #Eastern_Ghouta #EasternGhouta Photos from the Third Day of Military Operations to Liberate Eastern Ghouta pic.twitter.com/582zeJLrRi