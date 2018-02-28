Нового руководителя мелиораторов Татарстана представили коллективу

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Нового руководителя ОАО «ТК "Татмелиорация"» Рустема Сунгатуллина коллективу представил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представление прошло на совещании с участием специалистов компании и руководителей районных подразделений. На нем обсуждались вопросы реализации программы развития мелиорации в Татарстане в 2018 году.

С 1999 года генеральным директором «Татмелиорации» работал Анвар Залаков. Он скончался 11 февраля 2018 года на 69-м году жизни после продолжительной болезни.

ОАО «Татмелиорация» выполняет комплекс работ по проектированию, строительству, монтажу и техническому обслуживанию объектов мелиоративной системы и водохозяйственного комплекса. В последние годы компания активно участвует в реализации программ по обустройству водоохранных зон и развитию общественных пространств в муниципальных районах республики.