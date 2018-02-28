Трофеи КХЛ вернулись из космоса на Землю

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Вместе с тремя членами экипажа на спускаемой капсуле космического корабля «Союз МС-06» в Казахстане приземлились трофеи Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба лиги.

С Международной космической станции вернулись копия Кубка Гагарина и шайба, посвященная десятому сезону КХЛ. Эта шайба будет участвовать в символическом вбрасывании перед первым матчем финальной серии Кубка Гагарина. Оба трофея пробыли в космосе 73 дня.

Кроме того, на Землю возвратился и флаг движения WorldSkills.

На орбите остался и продолжит работу экипаж в составе россиянина Антона Шкаплерова, американца Скотта Тингла и японца Норишиге Канаи, который доставил Кубок и шайбу на орбиту.