Эвелина Бледанс представила публике нового избранника

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Актриса Эвелина Бледанс рассекретила нового избранника – им оказался столичный бизнесмен Сергей Демчев, пишет журнал «7 Дней».



Мужчина нашел подход и к «особенному» сыну теледивы – Семену, который болен синдромом Дауна. Демчев рассказал, что пятилетний мальчик очень добрый и воспитанный, всегда слушается маму.



Эвелина Бледанс вновь задумалась о материнстве. Недавно она опубликовала в Instagram`e фото с коляской и малышом, которую ей дала понянчить подруга, и написала, что ей хотелось бы родить еще.



Многие поклонники поддержали желание актрисы родить третьего ребенка, а другие посоветовали дождаться внуков, ведь ее старшему сыну уже 23 года.