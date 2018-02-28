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Эвелина Бледанс представила публике нового избранника

28 февраля 2018, 19:07

Эвелина Бледанс вновь задумалась о материнстве.

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»).  Актриса Эвелина Бледанс рассекретила нового избранника – им оказался столичный бизнесмен Сергей Демчев, пишет журнал «7 Дней».

Мужчина нашел подход и к «особенному» сыну теледивы – Семену, который болен синдромом Дауна. Демчев рассказал, что пятилетний мальчик очень добрый и воспитанный, всегда слушается маму.

Эвелина Бледанс вновь задумалась о материнстве. Недавно она опубликовала в Instagram`e фото с коляской и малышом, которую ей дала понянчить подруга, и написала, что ей хотелось бы родить еще.

Многие поклонники поддержали желание актрисы родить третьего ребенка, а другие посоветовали дождаться внуков, ведь ее старшему сыну уже 23 года.

 

Как думаете на какую тематическую вечеринку к Дибровым мы оделись из подручных средств? Скоро рассекретимся в #stiries 🎉🎉🎉🌟🌟🌟🍾🍾🍾

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)


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