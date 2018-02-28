ФНС России зафиксировала рекордный рост налоговых поступлений

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Федеральная налоговая служба России обеспечила рекордные за последние пять лет темпы роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны. Об этом на заседании расширенной коллегии ФНС России заявил глава ведомства Михаил Мишустин.

В 2017 году в консолидированный бюджет страны поступило свыше 17,3 трлн рублей. Это почти на 20 процентов больше, чем в 2016-м. В федеральный бюджет поступило 9,2 трлн рублей, прирост составил 32 процента.

Мишустин отметил, что прирост поступлений по нефтегазовым доходам произошел не только благодаря росту ВВП. Примерно 400 млрд рублей, или четвертая часть в структуре прироста, обеспечены за счет налогового администрирования. Это свидетельствует о сокращении теневого сектора экономики и формирования более прозрачной и конкурентной деловой среды.