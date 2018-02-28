(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). «Оборотня в погонах» задержали полицейские в Татарстане, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Елабужскому району 32-летнего Марата Шайхинурова подозревают в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотических средств.

Как удалось выяснить следствию, Шайхинуров уговаривал своего знакомого распространять наркотики среди наркозависимого населения республики. Психотропное вещество полицейский выдавал своему знакомому сам. После «сделки» покупателей задерживали и привлекали к уголовной ответственности. Вся эта хитрая схема была придумана высокопоставленным полицейским для повышения уровня раскрываемости в своем отделе.

На предложение полицейского мужчина согласился, но сразу же сообщил обо всем сотрудникам правоохранительных органов.

Оперативники организовали встречу «оборотня в погонах» с подельником. В момент передачи свертка с наркотиком Шайхинуров был задержан. В его кабинете нашли еще упаковку наркотика растительного происхождения, весом чуть меньше четырех граммов.

В отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Превышение служебных полномочий».